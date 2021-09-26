Son dakika: Kaza geçiren annesinin başında gözyaşı döktü - Haberler
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Son dakika: Kaza geçiren annesinin başında gözyaşı döktü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Son dakika: Kaza geçiren annesinin başında gözyaşı döktü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bursa'da motosiklet sürücüsü kız, yaşanan trafik kazasında yaralanan annesinin başında uzun süre gözyaşı döktü.

Bursa'da motosiklet sürücüsü kız, yaşanan trafik kazasında yaralanan annesinin başında uzun süre gözyaşı döktü. Hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.Ö. (19) yönetimindeki elektrikli bisiklet, F.K. (45) idaresindeki 16 ANC 251 plakalı hafif ticari araca Sinanbey Caddesi'ne dönüş yaptığı sırada arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen elektrikli bisikletteki sürücünün annesi N.Ö. (39) yaralandı. Kazanın ardından elektrikli bisikletin sürücüsü G.Ö., yerde yatan yaralı annesinin başında uzun süre gözyaşı döktü. Yaralı kadın olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kadının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA

Son dakika: Kaza geçiren annesinin başında gözyaşı döktü

Son dakika: Kaza geçiren annesinin başında gözyaşı döktü

Son dakika: Kaza geçiren annesinin başında gözyaşı döktü

Son dakika: Kaza geçiren annesinin başında gözyaşı döktü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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