Son dakika! Kaz Dağlarında yangın mı var? Kaz Dağı yangın son durum!
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Son dakika! Kaz Dağlarında yangın mı var? Kaz Dağı yangın son durum!

Son dakika! Kaz Dağlarında yangın mı var? Kaz Dağı yangın son durum!
Haberler.com - Haberler | Gündem

Ülkemizin batı ve güney kesimlerinde etkili olan yangınlar kontrol altına alınmıştı. Ancak zaman zaman yangınlar çıkmaya devam ediyor. Bugün sosyal medya paylaşımları ile gündem olan Kaz Dağları yangını haberleri sonrası Kaz Dağlarında yangın mı var ve Kaz Dağı yangın son durum gibi konular merak edildi.

Orman yangınları kontrol altına alınmasına rağmen zaman zaman yangın haberleri gelmeye devam ediyor. Bir yangın haberi de bugün Kaz Dağları'ndna geldi. Sosyal medya paylaşımları ile gündem olan gelişme sonrası Kaz Dağlarında yangın mı var, Kaz Dağı yangın son durum ne, merak edildi. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

KAZ DAĞLARINDA YANGIN MI VAR?

Edremit ilçesine bağlı Güre ve Kızılkeçili Mahallelerinde iki farklı noktada henüz belirlenemeyen sebepten yangınlar çıktı.

Ormanlık alanda çıkan her iki yangına da 3 helikopter ve arazözlerle müdahale ediliyor.

Yangınlar yerleşim alanlarını tehdit etmezken rüzgarın kuvvetli olduğu öğrenildi.

Karayolu ulaşımının güç olduğu yangın bölgelerine 2 helikopter ve 2 uçak daha yönlendirildi.

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