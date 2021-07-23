Son dakika: Kayserispor Mensah ile ilgili kararını verdi
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Son dakika: Kayserispor Mensah ile ilgili kararını verdi

Son dakika: Kayserispor Mensah ile ilgili kararını verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bir son dakika haberine göre Yukatel Kayserispor, Ganalı futbolcusu Bernard Mensah ile anlaşmaya vardı.

Yukatel Kayserispor, Ganalı futbolcusu Bernard Mensah ile anlaşmaya vardı.

Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor, transfer çalışmalarına devam ediyor. 9 futbolcu transfer edip 8 futbolcu ile yolunu ayıran sarı kırmızılılar, kadrosunda bulunan ve en yüksek maaş alan oyunculardan birisi olan Bernard Mensah ile de anlaşmaya vardı. Yukatel Kayserispor başkanı Berna Gözbaşı, Ganalı futbolcu ile konuşarak fiyatında indirim yapılması kararı aldı. Kayserispor'da kalmak isteyen Ganalı futbolcu, kendisine sunulan yeni teklifi kabul etti.

27 yaşındaki orta saha oyuncusu Bernard Mensah, bu sezon Kayserispor'da üçüncü sezonunu geçirecek. Geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Mensah, siyah beyazlı forma ile 35 maça çıkarken 4 gol atıp 1 kez de asist yaptı. 5 kez sarı kart gören Mensah 15 maça ilk 11'de çıkmıştı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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