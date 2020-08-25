HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Son dakika! Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı'dan transfer açıklaması Açıklaması

Son dakika habere göre Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, stoper, kanat oyuncusu ve forvet transferine ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Son dakika! Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı'dan transfer açıklaması Açıklaması
25.08.2020 15:39 | Son Güncelleme: 25.08.2020 16:16

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, stoper, kanat oyuncusu ve forvet transferine ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Erciyes Dağı'nda düzenlenen 19 Yaş Altı Futbol Turnuvası'nın açılışı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gözbaşı, transfer sürecini değerlendirdi.

Kulübün transfer tahtasını açacak parasının hazır olduğunu belirten Gözbaşı, bu konuda yapılması gereken birkaç işlemin kaldığını ve kısa zamanda tahtanın açılacağını ifade etti.

Transfer konusunda ciddi bir çalışma yaptıklarının altını çizen Gözbaşı, "Bernard Mensah, Artem Kravets gitti. Ben Rienstra gitmek üzere. Kulüpler olarak anlaştık. Bugün Ziya Alkurt'la yolumuzu ayırdık. Garanti primleri kulübümüze yük oluyordu. Bu konuyu Miguel Lopes'le anlaştık ve bunları iptal ettik. Bu durum kulübümüze yaklaşık 1 milyon lira kar ettirdi. Ben Rienstra'dan da bu miktara yakın bir bonservis bedeli alıyoruz." diye konuştu.

"Hayal satmak istemiyorum"

Gözbaşı, transfer görüşmelerinin de devam ettiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Hem stopere hem kanat oyuncularına hem de forvete ihtiyacımız var. Bu yıl lig uzun sürecek. Sakatlıklar, cezalar olabilir. Bu yüzden yedek oyunculara ihtiyacımız var. Biz hiç durmadan gece gündüz bu takım için çalışıyoruz. Biz elimiz kalbimizde değil, arkamıza yaslanarak izleyebileceğimiz bir takım oluşturmak istiyoruz. En az maliyetle en verimli oyuncuları almaya çalışıyoruz. Bizim de gönlümüz yıldız oyuncu getirmekten yana ancak belirlenen bir harcama limitimiz var. O yüzden ben hayal satmak istemiyorum. Üç yıllık bir plan yaptık. Aşama aşama daha güzel günlere gideceğiz. Geçmişe takılmadan önümüze bakıyoruz. Bütün şehrin sahip çıkmasıyla güzel şeylerin konuşulduğu bir Kayserispor hayal ediyoruz."

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulunun belirlediği takım harcama limitiyle ilgili de konuşan Gözbaşı, "Kayserili iş adamları buraya çuvalla para getirse bizim harcama limitimiz belli. Burada paranın da çözemeyeceği bir durum var." ifadelerini kullandı.

Berna Gözbaşı ayrıca yılda iki kez yüksek irtifa kampına girdiklerini vurgulayarak, "Büyükşehir Belediye Başkanım buraya oteller yapılacağını söyledi. Biz de kulüp olarak insanlardan para istemekten yoruluyoruz. Amacım Kayserispor'a kaynak yaratacak, kurumsal bir gelir. Bu kamp merkezinde de bize bir otel yeri istiyoruz. Kiraya verirsek bize de bir katkısı olabileceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da Berna Gözbaşı'nın Kayserispor için büyük bir mesai sarf ederek çalıştığını aktardı.

"Önümüze ve işimize bakacağız." diyen Büyükkılıç, kaynakların gereksiz yere harcanmayacağını ve takımın alın teri dökerek para kazanan oyuncularla buluşturulacağını belirtti.

Büyükkılıç, şehrin başkanları olarak Kayserispor için her türlü desteği vereceklerini, Gözbaşı'nın otel yeri isteğinin makul olduğunu ve konunun mecliste görüşülmesinin uygun olacağını dile getirdi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

6 yaşındaki kızının kurtulduğuna sevinen baba, işten çıkarıldığını öğrenince yıkıldı 3. Sayfa
6 yaşındaki kızının kurtulduğuna sevinen baba, işten çıkarıldığını öğrenince yıkıldı
Kandıra'da Türkiye'nin ilk tavşan üretim çiftliğini kuran girişimci, D vitamini üretecek Ekonomi
Kandıra'da Türkiye'nin ilk tavşan üretim çiftliğini kuran girişimci, D vitamini üretecek
Hollanda ve Belçika'daki Koronavirüs vakaları kafalarda soru işaretleri yaratıyor Dünya
Hollanda ve Belçika'daki Koronavirüs vakaları kafalarda soru işaretleri yaratıyor
Öldü sanılan kadın, gözlerini cenaze evinde açtı! Ceset torbasını açan görevliler şok yaşadı Dünya
Öldü sanılan kadın, gözlerini cenaze evinde açtı! Ceset torbasını açan görevliler şok yaşadı
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler Güncel
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler
Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti Magazin
Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti
Yargıtay'dan emsal karar: 15 yıl 3600 günle kıdem tazminatı alan işçi başka bir iş yerinde çalışabilir
Yargıtay'dan emsal karar: 15 yıl 3600 günle kıdem tazminatı alan işçi başka bir iş yerinde çalışabilir
1 haftadır kayıp olarak aranan şahıs av tüfeği ile ensesinden vurulmuş halde bulundu
1 haftadır kayıp olarak aranan şahıs av tüfeği ile ensesinden vurulmuş halde bulundu
Sorulan adresi bilemeyince kalbinden bıçaklanan gencin ilk isteği kebap oldu
Sorulan adresi bilemeyince kalbinden bıçaklanan gencin ilk isteği kebap oldu
Koronaya yakalanan Nihat Hatipoğlu için yapılan kötü yorumlar, oğlunu isyan ettirdi
Koronaya yakalanan Nihat Hatipoğlu için yapılan kötü yorumlar, oğlunu isyan ettirdi
Madde bağımlısı ağabey, kendisine para vermeyen kız kardeşinin boğazını kesti
Madde bağımlısı ağabey, kendisine para vermeyen kız kardeşinin boğazını kesti
İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti
İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti
Yıllar önce yatılı okulda kalan Paris Hilton'dan itiraf: Fiziksel istismara uğradım
Yıllar önce yatılı okulda kalan Paris Hilton'dan itiraf: Fiziksel istismara uğradım
Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi
Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 458,8 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 458,8 liradan işlem görüyor
Asistanı, Nihat Hatipoğlu'nun koronavirüse yakalandığını doğruladı
Asistanı, Nihat Hatipoğlu'nun koronavirüse yakalandığını doğruladı
MasterChef Türkiye'nin 36. bölüm fragmanı yayınlandı! Şefler yapılan yemeği hiç beğenmedi
MasterChef Türkiye'nin 36. bölüm fragmanı yayınlandı! Şefler yapılan yemeği hiç beğenmedi
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çöp dağları yanıtı: Bizi de bilgilendirsin gidip görelim
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çöp dağları yanıtı: Bizi de bilgilendirsin gidip görelim
Gemiyi en son kaptan terk eder! Küle dönen metrobüsten son anda kurtuldu
Gemiyi en son kaptan terk eder! Küle dönen metrobüsten son anda kurtuldu
Bakan Dönmez tartışmalara son noktayı koydu: Karadeniz'de bulunan gazı Türkiye Petrolleri çıkaracak
Bakan Dönmez tartışmalara son noktayı koydu: Karadeniz'de bulunan gazı Türkiye Petrolleri çıkaracak
ABD'nin sağlık sistemini eleştiren Didem Uzel, Türkiye'ye dönüş yaptı
ABD'nin sağlık sistemini eleştiren Didem Uzel, Türkiye'ye dönüş yaptı
Bakanlık, annesinin uygunsuz paylaşımlarında kullandığı bebeği koruma altına alacak
Bakanlık, annesinin uygunsuz paylaşımlarında kullandığı bebeği koruma altına alacak
Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olan Bayern Münih, gelir tablosunda 2. sırada yer aldı
Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olan Bayern Münih, gelir tablosunda 2. sırada yer aldı
Apartman bahçesindeki kazıda 8 bin 500 yıllık insan iskeleti bulundu
Apartman bahçesindeki kazıda 8 bin 500 yıllık insan iskeleti bulundu
Oyuncak ayıyla poz vererek 'Yeni sevgilim' diyen Çağla Şıkel'e yorum yağdı
Oyuncak ayıyla poz vererek "Yeni sevgilim" diyen Çağla Şıkel'e yorum yağdı
PIMCO'dan altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken tahmin: Ralli henüz sona ermedi
PIMCO'dan altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken tahmin: Ralli henüz sona ermedi
Otomobil dere yatağına uçtu! 1 ölü, 2 yaralı
Otomobil dere yatağına uçtu! 1 ölü, 2 yaralı
Sinem Kobal, hamile haliyle ilk kez görüntülendi
Sinem Kobal, hamile haliyle ilk kez görüntülendi
Türkiye, Formula 1'in 2020 takviminde yer alacak
Türkiye, Formula 1'in 2020 takviminde yer alacak
Köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi nedeniyle bütün köyün psikolojisi bozuldu
Köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi nedeniyle bütün köyün psikolojisi bozuldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Faik Öztrak Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Sezen Aksu Onur Saylak Engin Altan Düzyatan
Spor Caner Erkin Eddie Newton Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Tv Kaza Adana Yangın
Şu an buradasınız: Son dakika! Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı'dan transfer açıklaması Açıklaması - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.8.2020 16:16:06. #1.15#
title