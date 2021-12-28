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Son dakika... Kayserispor, İtalyan futbolcu Bertolacci'yi transfer etti

Son dakika... Kayserispor, İtalyan futbolcu Bertolacci'yi transfer etti
AA / Esma Küçükşahin - Haberler | Spor

Edinilen son dakika gelişmesine göre Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, Fatih Karagümrük'te forma giyen orta saha oyuncusu Andrea Bertolacci'yi kadrosuna kattı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, Fatih Karagümrük'te forma giyen orta saha oyuncusu Andrea Bertolacci'yi kadrosuna kattı.

Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İtalyan futbolcu Bertolacci ve kulübüyle 2,5 yıllık prensip anlaşmasına vardıklarını bildirdi.

30 yaşındaki Bertolacci, bu sezon ligde forma giydiği 15 maçta 7 gol attı.

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AA / Esma Küçükşahin - Spor Haberleri

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