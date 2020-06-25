Son dakika... Kayserispor'dan Beşiktaş'a "geçmiş olsun" mesajı Bir son dakika haberine göre Kayserispor Kulübü, 2 futbolcusunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen Beşiktaş Kulübü için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Kayserispor Kulübü, 2 futbolcusunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen Beşiktaş Kulübü için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı. Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Bu zorlu süreci atlatacağınıza, futbolcularınızın sağlığına kavuşacağına inancımız tam." ifadesine yer verildi. Kaynak: AA