Son dakika haberleri: Kayserispor'da sonuçlar negatif
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Son dakika haberleri: Kayserispor'da sonuçlar negatif

16.12.2020 11:11 | Son Güncelleme: 16.12.2020 11:16
Son dakika haberleri: Kayserispor'da sonuçlar negatif

Edinilen son dakika gelişmesine göre Hes Kablo Kayserispor'da koronavirüs (Covid-19) testleri negatif çıktı.

Hes Kablo Kayserispor'da koronavirüs (Covid-19) testleri negatif çıktı.

Hes Kablo Kayserispor'da dün yapılan test sonuçları belli oldu. Süper Lig'in 13. Haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek olan Hes Kablo Kayserispor hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "15 Aralık 2020 tarihinde Futbol A takımımız, teknik heyetimiz ve personelimize yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi uygulanmıştır. Yapılan tetkiklerde yeni tip koronavirüs bulgularına rastlanmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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