Son dakika! Kayserispor'da Karlo Muhar'ın lisansı çıktı
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Son dakika! Kayserispor'da Karlo Muhar'ın lisansı çıktı

28.01.2021 14:21 | Son Güncelleme: 28.01.2021 14:25
Son dakika! Kayserispor'da Karlo Muhar'ın lisansı çıktı

Son dakika spor haberine göre SÜPER Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor, devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Karlo Muhar'ın lisansını çıkarttı.

SÜPER Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor, devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Karlo Muhar'ın lisansını çıkarttı. 

Geçen hafta Kayseri'ye gelerek takımla çalışmalara başlayan 25 yaşındaki Hırvat futbolcunun lisansı bugün çıktı. Ligin 21'inci haftasında oynanan Fenerbahçe maçı kafilesinde de yer alan ancak lisansı çıkmadığı için kadroda yer bulamayan Karlo Muhar, teknik direktör Dan Petrescu'nun görev vermesi halinde Kasımpaşa maçında forma giyebilecek. Orta saha mevkiinde oynayan futbolcu ile sezon sonuna kadar anlaşıldı.

- Kayseri
Son dakika! Kayserispor'da Karlo Muhar'ın lisansı çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN

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