Son dakika! Kayserispor'da Karlo Muhar'ın lisansı çıktı

SÜPER Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor, devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Karlo Muhar'ın lisansını çıkarttı.

Geçen hafta Kayseri'ye gelerek takımla çalışmalara başlayan 25 yaşındaki Hırvat futbolcunun lisansı bugün çıktı. Ligin 21'inci haftasında oynanan Fenerbahçe maçı kafilesinde de yer alan ancak lisansı çıkmadığı için kadroda yer bulamayan Karlo Muhar, teknik direktör Dan Petrescu'nun görev vermesi halinde Kasımpaşa maçında forma giyebilecek. Orta saha mevkiinde oynayan futbolcu ile sezon sonuna kadar anlaşıldı.- Kayseri

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN