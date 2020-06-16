Son Dakika | Kayserili vatandaşlar maske kuralına uyuyor
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Son Dakika | Kayserili vatandaşlar maske kuralına uyuyor

Bir son dakika haberine göre Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlerde, maskesiz sokağa çıkma yasağının getirildiği Kayseri'de vatandaşların yasağa uyduğu görüldü.

Son Dakika | Kayserili vatandaşlar maske kuralına uyuyor
16.06.2020 15:07 | Son Güncelleme: 16.06.2020 15:35

Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlerde, maskesiz sokağa çıkma yasağının getirildiği Kayseri'de vatandaşların yasağa uyduğu görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında 5 ilde daha maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığını açıkladı. Yasağın getirildiği iller arasında yer alan Kayseri'de, vatandaşların maske kuralı uyduğu gözlendi.

Öte yandan, tedbir kapsamında maske yasağına uymayan vatandaşlar için kent meydanında adli işlem masası kuruldu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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