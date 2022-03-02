Son Dakika | Kayserili sporcular, İşitme Engelliler Yüzme'de 11 madalya kazandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Kayserili sporcular, İşitme Engelliler Yüzme'de 11 madalya kazandı

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Son Dakika | Kayserili sporcular, İşitme Engelliler Yüzme'de 11 madalya kazandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kayserili sporcular, Türkiye İşitme Engelliler Milli Takım Seçme Yüzme Müsabakalarından 8 altın ve 3 gümüş madalya ile döndü.

Kayserili sporcular, Türkiye İşitme Engelliler Milli Takım Seçme Yüzme Müsabakalarından 8 altın ve 3 gümüş madalya ile döndü.

İşitme Engelliler Milli Takım Seçme Yüzme Müsabakaları 27 Şubat'ta Kütahya'da yapıldı. Şampiyonaya Kayseri'yi temsilen katılan sporcular Kadir Şencan 50m ve 100m kurbağalamada Türkiye birincisi, 50m ve 100m serbestte Türkiye ikincisi, Ahmet Yasin Güçlü 50m serbest, 100m serbest ve 50m kelebekte Türkiye birincisi, Mehmet Çeber ise 200m karışık, 50m kelebek ve 100m kelebekte Türkiye birincisi 50m serbestte Türkiye ikincisi oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, şampiyonadan derecelerle dönen sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Son Dakika | Kayserili sporcular, İşitme Engelliler Yüzme'de 11 madalya kazandı

Son Dakika | Kayserili sporcular, İşitme Engelliler Yüzme'de 11 madalya kazandı

Son Dakika | Kayserili sporcular, İşitme Engelliler Yüzme'de 11 madalya kazandı

İhlas Haber Ajansı - Spor

Gümüş Madalya, Milli Takım, Türkiye, Yüzme, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title