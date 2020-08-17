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Son Dakika: Kayserili golcü imzayı attı

Son dakika spor haberi... Talasgücü Belediyespor son olarak Adıyaman 1954 Spor'da forma giyen Kayserili futbolcu Halil Akhan'ı transfer etti.

Son Dakika: Kayserili golcü imzayı attı
17.08.2020 10:23 | Son Güncelleme: 17.08.2020 11:19

Talasgücü Belediyespor son olarak Adıyaman 1954 Spor'da forma giyen Kayserili futbolcu Halil Akhan'ı transfer etti.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Talasgücü Belediyespor transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler dış transferde beşinci ismi kadrosuna kattı. Geçen sezon Adıyaman 1954 Spor forması giyen golcü oyuncu Halil Akhan yeni sezonda Talasgücü Belediyespor forması giyecek. Son iki sezonda oynadığı takımlarda şampiyonluk sevinci yaşayan Akhan yeni sezonda da memleketinin takımında şampiyonluk yaşamak istiyor.

Futbola 2002 yılında Mevlana Yıldızspor'da başlayan Halil, ardından Hes Kablo Kayserispor, Kayseri Erciyesspor, Beyoğluspor, Elbistanspor, Diyarbekirspor A.Ş, Ayvalıkgücü Belediyespor, Körfez İskenderunspor, Ortaca Belediyespor, 1955 Kelkit Belediyespor, 1926 Polatlı Belediyespor ve son olarak geçen sezon Adıyaman 1954 Spor takımlarında forma giyen 1992 doğumlu futbolcu 9 sene sonra yeniden memleketinin takımında forma giyecek. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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