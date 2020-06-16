Son dakika! Kayseri ve çevresinde hafta başına kadar sağanak bekleniyor
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Son dakika! Kayseri ve çevresinde hafta başına kadar sağanak bekleniyor

Son dakika haberlerine göre Kayseri ve çevresinde hafta başına kadar sağanak, zaman zaman yerel dolu yağışı beklendiği bildirildi.

Son dakika! Kayseri ve çevresinde hafta başına kadar sağanak bekleniyor
16.06.2020 14:45 | Son Güncelleme: 16.06.2020 14:48

Kayseri ve çevresinde hafta başına kadar sağanak, zaman zaman yerel dolu yağışı beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin Avrupa'nın güneydoğusunda bulunan yüksek seviye alçağı ve buna bağlı atmosferin üst seviyelerindeki soğuk havanın etkisinde olduğu, bu nedenle mevsim normallerine göre yağışlı bir haziran ayı geçirildiği belirtildi.

Önümüzdeki hafta başına kadar Kayseri ve çevresinde görülecek yağışların genellikle öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağının ifade edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yağışların yerel olarak kısa sürede kuvvetli yağış bırakabileceği tahmin edilmektedir. Ayrıca gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte zaman zaman yerel dolu yağışı, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar da beklendiğinden, ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları, güncel meteorolojik tahmin ve uyarıları takip etmeleri önem arz etmektedir. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, iç kesimlerde yağışlarla birlikte azalarak mevsim normallerinin 2-4 derece altında seyretmesi beklenmektedir."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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