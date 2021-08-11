Son dakika: Kayseri UMKE ekibi yangın bölgesindeki görevini tamamladı

Son dakika haberler... Türkiye, çıkan orman yangınlarına millet olarak topyekun olarak mücadele başlatırken Kayseri'den 2 tim ve 8 kişilik UMKE ekibi de yer aldı.

Türkiye, çıkan orman yangınlarına millet olarak topyekun olarak mücadele başlatırken Kayseri'den 2 tim ve 8 kişilik UMKE ekibi de yer aldı. Ekipler, görevlilerini tamamlayarak Kayseri'ye döndü.

İki tim ve 8 görevliden oluşan UMKE ekibi, Muğla ve Antalya'da görev yaptı. Ekipler 8 gün boyunca orman işçilerine, itfaiye ekiplerine, sivil arama ve kurtarma ekipleri ile köylülerin yangınla mücadelesine destek verdi. UMKE ekipleri bu bölgelerde daha çok karbonmonoksit zehirlenmesi, böcek ısırması, travmalar, tansiyon, şeker ve konversif vakalarına yerinde müdahale etti. Kendilerine verilen görevleri başarı ile tamamlayan 11. Bölge UMKE ekibi, 8 günlük zorlu çalışmayı tamamlayarak Kayseri'ye döndü.

Kayseri İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli de yangınlara müdahale sürecinde görev alan UMKE ekibine gösterdikleri özveriden dolayı teşekkür etti. Benli, "Türk Milletini dünyanın eşsiz bir millet yapmasının en temel özelliği her türlü olumsuz şartta hiçbir beklenti içinde olmadan kenetlenmesi ve olumsuzlukları sona erdirmek için canını ortaya koymasıdır. Yangınlarda da bunu net gördük 250'den fazla yerde çıkan yangınlara milletimiz canını ortaya koyarak müdahale etti. Kayseri'den de 8 kişiden oluşan UMKE ekibimiz bu mücadelede yer aldı ve vatanının akciğerlerini canını ortaya koyarak korumak için mücadele etti. Şehrim ve teşkilatımız adına kendilerine teşekkür ederim. Yangınla mücadelede sırasında yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet dilerken; milletimize de tekrardan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı