Son Dakika | Kayseri Şeker Fabrikasının FETÖ sanığı eski genel müdürünün yargılanmasına devam edildi
Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında dava açılan eski Kayseri Şeker Fabrikası genel müdürünün yargılanmasına devam edildi.
Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında dava açılan eski Kayseri Şeker Fabrikası genel müdürünün yargılanmasına devam edildi.
2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan tutuksuz sanık L.B. ve avukatı hazır bulundu.
Mahkeme heyeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında duruşma salonuna basın mensuplarını almadı.
İki tanığın dinlendiği duruşmada, örgüt üyeliği suçlamasını reddeden sanık L.B, beraatini istedi.
Mahkeme heyeti, dava dosyasındaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya