Son dakika... Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi gören çocuklara 23 Nisan kutlaması
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Son dakika... Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi gören çocuklara 23 Nisan kutlaması

Son dakika... Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi gören çocuklara 23 Nisan kutlaması
Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi gören çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi gören çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, düzenlenen etkinlik kapsamında hastane idarecileri, ATM sağlık ve ISS yöneticileri, servislerde tedavi gören çocuklar adına sertifikalı ağaç dikti.

Daha sonra hasta servisleri dolaşıldı, ISS tarafından nötropenik hastalara uygun olarak hazırlanan hamburger ve kurabiyeler ikram edildi.

Öğle yemeği servisi esnasında ise garsonlara palyaço kıyafeti giydirildi. Ellerinde balonlar ve hediyelerle hastane idarecilerini ve palyaço kıyafetli garsonları karşılarında gören çocuklar büyük mutluluk yaşadı.

Program kapsamında çocuk acil servisine müracaat eden çocuklara da balon ve hediye dağıtıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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