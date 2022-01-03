Son Dakika | Kayseri polisinden milyonluk change otomobil operasyonu
Son dakika 3. sayfa haberi... Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda toplam değeri 1.5 milyon TL olan çalıntı ve change 6 otomobil tespit edilerek, otoparka çekildi.
KAYSERİ (İHA) - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda toplam değeri 1.5 milyon TL olan çalıntı ve change 6 otomobil tespit edilerek, otoparka çekildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda değeri 1.5 milyon TL olan 6 ayrı otomobil tespit edildi. Kayseri Kriminal Polis Laboratuvarında incelenen otomobillerin, 4'ünün change yapıldığı, 2 otomobilin ise Almanya'dan çalıntı olduğu tespit edildi.
Otomobiller emniyet otoparkına çekilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KAYSERİ
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