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Son Dakika | Kayseri polisinden milyonluk change otomobil operasyonu

Son Dakika | Kayseri polisinden milyonluk change otomobil operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda toplam değeri 1.5 milyon TL olan çalıntı ve change 6 otomobil tespit edilerek, otoparka çekildi.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda toplam değeri 1.5 milyon TL olan çalıntı ve change 6 otomobil tespit edilerek, otoparka çekildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda değeri 1.5 milyon TL olan 6 ayrı otomobil tespit edildi. Kayseri Kriminal Polis Laboratuvarında incelenen otomobillerin, 4'ünün change yapıldığı, 2 otomobilin ise Almanya'dan çalıntı olduğu tespit edildi.

Otomobiller emniyet otoparkına çekilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KAYSERİ

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