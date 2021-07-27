Son Dakika | Kayseri Olimpik Sutopu 1 gümüş 1 bronz madalya kazandı

Son dakika spor haberine göre Nevşehir'de düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma İller Arası Sutopu Kupasında Kayseri Olimpik Sutopu takımı erkeklerde 2., bayanlarda ise 3. oldu.

Nevşehir'de düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma İller Arası Sutopu Kupasında Kayseri Olimpik Sutopu takımı erkeklerde 2., bayanlarda ise 3. oldu.

14 - 15 Temmuz 2021 tarihleri arasında Nevşehir'de düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma iller arası Sutopu Kupasında Kocaeli, Ankara Kayseri ve Nevşehir'den 8 Kulüp toplamda 200 sporcu mücadele etti. Turnuvaya Kayseri'den katılan Kayseri Olimpik Sutopu takımı erkeklerde 2. bayanlarda ise 3. olarak 1 gümüş, 1 bronz madalya kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı müsabakalardan madalyalar ile dönen Kayseri takımını tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı