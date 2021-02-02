Son dakika... Kayseri merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik operasyonda, 15 zanlı gözaltına alındı.
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Son dakika... Kayseri merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik operasyonda, 15 zanlı gözaltına alındı.

02.02.2021 14:21 | Son Güncelleme: 02.02.2021 14:24
Son dakika... Kayseri merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik operasyonda, 15 zanlı gözaltına alındı.

Son dakika gelişmesine göre Kayseri merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik operasyonda, 15 zanlı gözaltına alındı.

Kayseri merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik operasyonda, 15 zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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