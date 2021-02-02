Son dakika... Kayseri merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik operasyonda, 15 zanlı gözaltına alındı.
02.02.2021 14:21 | Son Güncelleme: 02.02.2021 14:24
Son dakika gelişmesine göre Kayseri merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik operasyonda, 15 zanlı gözaltına alındı.
Kayseri merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik operasyonda, 15 zanlı gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün