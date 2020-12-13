Son dakika... Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü soğuk havalarda sokak hayvanlarını unutmadı
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Son dakika... Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü soğuk havalarda sokak hayvanlarını unutmadı

13.12.2020 13:16 | Son Güncelleme: 13.12.2020 13:20
Son dakika... Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü soğuk havalarda sokak hayvanlarını unutmadı

Son dakika haberler... Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, koronavirüs tedbirleri nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı.

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, koronavirüs tedbirleri nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı.

Sosyal izolasyonun sağlanması amacıyla gündelik yaşamın olağan koşullarının değişmesi, yiyecek, içecek servisi yapılan yerlerin tüketim kapasitesinin düşmesi ve sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı günlerde artık yiyeceklerden beslenen sokak hayvanları açısından yiyecek bulma zorluğu ortaya çıktı.

Yiyecek bulmakta zorlanabilecek sokak hayvanlarının aç kalmaması için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından park, bahçe gibi sokak hayvanlarının yaşam alanları tespit edilerek mama, yem, yiyecek ve su bırakıldı. - KAYSERİ

Son dakika... Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü soğuk havalarda sokak hayvanlarını unutmadı
Son dakika... Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü soğuk havalarda sokak hayvanlarını unutmadı
Son dakika... Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü soğuk havalarda sokak hayvanlarını unutmadı
Son dakika... Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü soğuk havalarda sokak hayvanlarını unutmadı
Son dakika... Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü soğuk havalarda sokak hayvanlarını unutmadı
Son dakika... Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü soğuk havalarda sokak hayvanlarını unutmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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