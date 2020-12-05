Son dakika... Kayseri Emar Grup FK, 11 transfer yaptı
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Son dakika... Kayseri Emar Grup FK, 11 transfer yaptı

05.12.2020 14:35 | Son Güncelleme: 05.12.2020 14:42
Son dakika... Kayseri Emar Grup FK, 11 transfer yaptı

Son dakika haber: Kayseri Emar Grup Futbol Kulübü, yeni sezon öncesi dış transferde kadrosuna 11 yeni ismi dahil etti.

Kayseri Emar Grup Futbol Kulübü, yeni sezon öncesi dış transferde kadrosuna 11 yeni ismi dahil etti.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Kayseri Emar Grup FK, 2020-2021 sezona hızlı başladı. Sarı-Siyahlılar bir yandan yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da transfer görüşmelerini sürdürüyor. Kayseri Emar Grup FK, dış transferde Kapadokya Göremespor'dan Cüneyt Turgut, Isparta 32 Spor'dan Bulut Akbaş, Siverek Belediyespor'dan kaleci Volkan Tercan, Yalovaspor'dan Gökhan Hıdır, Edirne Belediye Paşa Edirnespor'dan Barış Aysu, Kepez Belediyespor'dan Ahmet Keleş, Isparta 32 Spor'dan Bulut Akbaş, Alanya Kestelspor'dan Nizamettin Akgül, İçel İdman Yurdu'ndan Onur Kaya, Mehmet Şükrü Önder, Gezbespor'dan Kaan Akar ve 1074 Çankırıspor'dan Ali Yakup'u kadrosuna dahil etti. - KAYSERİ

Son dakika... Kayseri Emar Grup FK, 11 transfer yaptı
Son dakika... Kayseri Emar Grup FK, 11 transfer yaptı
Son dakika... Kayseri Emar Grup FK, 11 transfer yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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