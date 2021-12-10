Son dakika: Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda 50 kişi gözaltına alındı - Haberler
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Son dakika: Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda 50 kişi gözaltına alındı

Son dakika: Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda 50 kişi gözaltına alındı
AA / Sercan Küçükşahin - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Kayseri'de 20 adrese yapılan uyuşturucu operasyonunda, 50 kişi gözaltına alındı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 20 adrese yapılan uyuşturucu operasyonunda, 50 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik Kocasinan ilçesi Fevzioğlu Mahallesi'nde 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinden oluşan 350 polis ile yapılan operasyonda, 50 kişi gözaltına alındı.

Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda, çok sayıda uyuşturucu madde ile kesici ve ateşli silah da ele geçirildi.

Son dakika: Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda 50 kişi gözaltına alındı

Son dakika: Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda 50 kişi gözaltına alındı

Son dakika: Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda 50 kişi gözaltına alındı

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AA / Sercan Küçükşahin - Son Dakika Haberleri

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