Son Dakika: Kayseri'deki terör örgütü DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Gelen son dakika haberine göre Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
15.09.2020 23:41 | Son Güncelleme: 16.09.2020 00:22
Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye ve Irak'ta terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği ve Kayseri'de ikamet ettiği belirlenen şüphelilere yönelik operasyon başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alınırken ikametlerde bulunan dijital materyallere el konuldu.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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Kaynak: AA