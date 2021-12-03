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Son dakika... Kayseri'deki kripto para operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika... Kayseri'deki kripto para operasyonu

Son dakika haberleri... 'Bitrota' isimli kripto para borsasını devreye sokan Endless Yazılım Teknoloji şirketinin Kayseri'deki merkezinin geçtiğimiz Ocak ayında İstanbul'a taşındığı öğrenildi.

İSTANBUL (İHA) - 'Bitrota' isimli kripto para borsasını devreye sokan Endless Yazılım Teknoloji şirketinin Kayseri'deki merkezinin geçtiğimiz Ocak ayında İstanbul'a taşındığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre; geçtiğimiz günlerde Kayseri Adliyesi'ne gelen 2 kişi, kripto para borsası üzerinden mağdur olduğunu iddia ederek savcılığa şikayette bulundu. Şikayetler üzerine Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında yapılan çalışmalarda 'Bitrota' isimli para borsasını devreye sokan Endless Yazılım Teknoloji A.Ş.'nin yöneticileri K.A. ve H.Ö.'nün yakalanması için çalışma başlatılırken, şahıslar hakkında daha önceden Hatay ve İstanbul'da işlem yapıldığı öğrenildi. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konulurken, incelenmesi için Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Şirketin merkezini İstanbul'a taşımışlar

Öte yandan, şirket yöneticilerinin Kayseri merkezli kurulan Endless Yazılım Teknoloji A.Ş.'nin merkezini geçtiğimiz Ocak ayında İstanbul'a taşıdığı ve soruşturmanın Anadolu Adliyesi'nce yürütüldüğü öğrenildi. - KAYSERİ

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