Son dakika! Kayseri'deki DEAŞ operasyonunda 3 gözaltı
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Son dakika! Kayseri'deki DEAŞ operasyonunda 3 gözaltı

Son dakika! Kayseri'deki DEAŞ operasyonunda 3 gözaltı
Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalandı.

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin tespiti ve deşifresine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Suriye'nin Hama ve Azez bölgeleri ile Irak'ta örgüt içinde silahlı faaliyette bulundukları iddia edilen B.A. G.E. ve A.H'nin kentte saklandığını tespit etti.

Melikgazi ve Kocasinan ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu 3 zanlı gözaltına alındı.

Son dakika! Kayseri'deki DEAŞ operasyonunda 3 gözaltı
Son dakika! Kayseri'deki DEAŞ operasyonunda 3 gözaltı
Son dakika! Kayseri'deki DEAŞ operasyonunda 3 gözaltı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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