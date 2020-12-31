Son dakika... Kayseri'deki 50 kişinin koronavirüsten öldüğü mahallenin muhtarı koronavirüse yakalandı
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Son dakika... Kayseri'deki 50 kişinin koronavirüsten öldüğü mahallenin muhtarı koronavirüse yakalandı

31.12.2020 21:19 | Son Güncelleme: 31.12.2020 21:24
Son dakika... Kayseri'deki 50 kişinin koronavirüsten öldüğü mahallenin muhtarı koronavirüse yakalandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre KAYSERİ'de, mart ayından bu yana 50 kişinin koronavirüsten öldüğü, 951 evin de karantinaya alındığı Sahabiye Mahallesi'nin muhtarı Alim Gerçel (72), koronavirüse yakalandı.

KAYSERİ'de, mart ayından bu yana 50 kişinin koronavirüsten öldüğü, 951 evin de karantinaya alındığı Sahabiye Mahallesi'nin muhtarı Alim Gerçel (72), koronavirüse yakalandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi'nin muhtarı Alim Gerçel, 4 gün önce halsizlik şikayetiyle Kayseri Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede yapılan kontrolde Gerçel'in koronavirüs testi pozitif çıktı. 3 çocuk babası muhtar, evinde karantinaya alındı. İlaç tedavisi uygulanan Gerçel'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Mahalle muhtarı Gerçel, 8 gün önce Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Mahallede mart ayından bu yana 50 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, 951 daire için de karantina uygulaması yapıldı. Sahabiye Mahallesi geçiş mahallesi olduğu için gündüz nüfusu 70 bini buluyor. Nüfusun çoğalması ile birlikte kuralların ihlal edildiğini görüyoruz. Kahvelerde gizli gizli çay içilmekte ve sigara yasağı olmasına rağmen kurallara uyan vatandaş sayısı çok nadir. Alınan tedbirler caydırıcı, uyulması için yazılan 900 TL'lik cezaya rağmen vatandaş halen duyarsız davranıyor" dedi.


Son dakika... Kayseri'deki 50 kişinin koronavirüsten öldüğü mahallenin muhtarı koronavirüse yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf Mehmet BAŞKAL

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