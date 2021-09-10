Son dakika! Kayseri'de zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı
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Son dakika! Kayseri'de zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı

Son dakika! Kayseri'de zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mevlana Mahallesi Kocasinan Bulvarı'nda 10 aracın karıştığı kaza meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 8 kişi, 112 Acil Servis ekipleri tarafından farklı hastanelere kaldırıldı.

Araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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