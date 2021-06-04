Son dakika... Kayseri'de zabıtadan 'dilenci' operasyonu
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Son dakika... Kayseri'de zabıtadan 'dilenci' operasyonu

Son dakika... Kayseri'de zabıtadan 'dilenci' operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Kayseri'de zabıta ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, kent merkezinde dilencilik yapan şahıslar yakalandı.

Kayseri'de zabıta ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, kent merkezinde dilencilik yapan şahıslar yakalandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, kent merkezinde dilenci operasyonu düzenledi. Araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu Kazancılar, Vatan Caddesi ve Serdar Caddesi üzerinde vatandaşların duygularını istismar eden dilencileri yakalayan ekipler, şahıslara Kabahatler Kanunu'ndan ceza yazarken, üzerlerinden çıkan paraları ise tutanak karşılığında alıyor.

Evlerine bıraktığımız şahıslar bizden önce yeniden geliyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığında görevli Genel Kontrol Zabıta Amiri Ali Osman Özmen, "Kayseri'de her gün Cumhuriyet Meydanı olmak üzere dilenci operasyonu yapıyoruz. Aldığımız dilencileri de araçlarımızla polise götürüyoruz. Üzerlerinden çıkan paraları ise tutanakla alıyoruz. Ayrıca Kabahatler Kanunu'ndan da işlem yapıyoruz. Bu işlemlerden sonra evlerinin yakın bir yerine bırakıyoruz ama bizden önce yeniden yerlerine geliyorlar" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Son dakika... Kayseri'de zabıtadan 'dilenci' operasyonu
Son dakika... Kayseri'de zabıtadan 'dilenci' operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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