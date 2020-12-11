Son dakika! Kayseri'de uyuşturucu ve hırsızlık operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Son dakika haber: Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu ve hırsızlık operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu ve hırsızlık operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.A'nın evinde ve üzerinde arama gerçekleştirdi.

Aramada 255 gram esrar, 5 gram metamfetamin, 7 gram bonzai, hassas terazi, çalıntı motosiklet, 14 altın bilezik, 34 çeyrek altın, altın yüzük, 8 cep telefonu, 3 tablet ve araç multimedya cihazı ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.A'nın işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin