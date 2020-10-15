Son dakika... Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına operasyon: 3 gözaltı
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Son dakika... Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına operasyon: 3 gözaltı

15.10.2020 00:10 | Son Güncelleme: 15.10.2020 00:14
Son dakika... Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına operasyon: 3 gözaltı

Son dakika haberi: KAYSERİ'de, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 3 kişi, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

KAYSERİ'de, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 3 kişi, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda K.A., M.A. ve M.C.'nin kaldıkları rezidansta ve araçlarında uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı. Şüpheliler, polisin yaptığı baskın sonrası kaldıkları rezidansta yakalandı. Rezidans ve şüphelilerin kullandığı otomobilde yapılan aramalarda su şişesi içinde 75 gram, poşet içinde iki parça halinde 16,75 gram bonzai, tüfek ve 4,75 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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