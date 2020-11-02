Son dakika! Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
02.11.2020 18:03 | Son Güncelleme: 02.11.2020 18:06
Bir son dakika haberine göre Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Argıncık ve Mimar Sinan mahallerinde uyuşturucu satışı yaptıkları tespit edilen Suriye uyruklu 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon başlattı.
Bir otomobil ve şüphelilerin ikamet ettiği 3 evde yapılan aramada 200 uyuşturucu hap, 10 gram metamfetamin ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil