Son dakika! Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Bir son dakika haberine göre Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Argıncık ve Mimar Sinan mahallerinde uyuşturucu satışı yaptıkları tespit edilen Suriye uyruklu 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon başlattı.

Bir otomobil ve şüphelilerin ikamet ettiği 3 evde yapılan aramada 200 uyuşturucu hap, 10 gram metamfetamin ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil