Son dakika! Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
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Son dakika! Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

02.11.2020 18:03 | Son Güncelleme: 02.11.2020 18:06
Son dakika! Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Bir son dakika haberine göre Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Argıncık ve Mimar Sinan mahallerinde uyuşturucu satışı yaptıkları tespit edilen Suriye uyruklu 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon başlattı.

Bir otomobil ve şüphelilerin ikamet ettiği 3 evde yapılan aramada 200 uyuşturucu hap, 10 gram metamfetamin ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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