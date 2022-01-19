Son dakika! Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
Gelen son dakika haberlerine göre Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı.
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2 ay süren teknik takip sonucu 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, 60 gram eroin, 15 gram sentetik uyuşturucu, 2 gram esrar, uyuşturucu içerikli 134 hap ile folyo, hassas terazi ve eldiven ele geçirildi.
Adreslerdeki 9 zanlı "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı, 30 kişi hakkında da adli işlem yapıldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.