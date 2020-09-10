Son dakika! Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı Son dakika gündem haberine göre Kayseri'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Yahyalı ve Tomarza ilçelerine uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, bir ev ve araçta yapılan aramalarda, bir miktar esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili R.Ç. ve C.T. gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürdürülüyor.

Öte yandan jandarma ekipleri, Melikgazi ilçesinde üst aramasında 28 sikke, 2 mühür ve 1 yüzük ele geçirdiği Ş.D'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA