Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haberler
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Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

AA - Haberler | Güncel

Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik 3 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Evlerde yapılan aramada 636 gram metamfetamin, 20 gram sentetik kannabinoid, uyuşturucu paketlemede kullanılan rulo folyo ve hassas terazi ele geçirildi.

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

AA - Son Dakika Haberleri

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