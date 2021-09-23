Son Dakika | Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
AA / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberine göre Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve İstihbarat Şubesi ekipleri, C.D. ve D.Ö'nün uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Zanlıların kullandığı araç ve adreslerini tespit edilen ekiplerin düzenlediği operasyonda, 39,47 gram sentetik uyuşturucu, 4,74 gram bonzai, tabanca, şarjör ve 5 fişek ile hassas terazi ele geçirildi.
"Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan C.D. ve D.Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA / Ramazan Kaya - Son Dakika Haberleri