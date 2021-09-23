Son Dakika | Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

AA / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel
Son Dakika | Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Son dakika gündem haberine göre Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve İstihbarat Şubesi ekipleri, C.D. ve D.Ö'nün uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Zanlıların kullandığı araç ve adreslerini tespit edilen ekiplerin düzenlediği operasyonda, 39,47 gram sentetik uyuşturucu, 4,74 gram bonzai, tabanca, şarjör ve 5 fişek ile hassas terazi ele geçirildi.

"Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan C.D. ve D.Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Ramazan Kaya - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Murat Kurum Temel Karamollaoğlu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Ebru Gündeş İrem Derici Caner Cindoruk Mehmet Ali Erbil
Spor Cristiano Sergen Yalçın Hamit Altıntop Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Şenol Güneş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son Dakika | Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 14:20:25. #1.11#