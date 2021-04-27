Son Dakika | Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Son dakika gündem haberi... İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 1 zanlı yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 1 zanlı yakalandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler, Kayseri-Develi yolu Erciyes Tekir Yaylası mevkisinde S.E'nin üzerinde yaptıkları aramada 40 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan S.E'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin