Son Dakika | Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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Son Dakika | Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Son Dakika | Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 1 zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 1 zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler, Kayseri-Develi yolu Erciyes Tekir Yaylası mevkisinde S.E'nin üzerinde yaptıkları aramada 40 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan S.E'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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