Son dakika: Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı - Haberler
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Son dakika: Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

AA / Murat Asil - Haberler | Güncel
Son dakika: Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

Gelen son dakika haberine göre Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sattığı ileri sürülen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, M.Ö'yü "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına aldı.

İkamette ve şüphelinin üzerinde yapılan aramada 22,43 gram metamfetamin, pompalı tüfek, tabanca ile silahlara ait kartuş ve şarjör ele geçirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / Murat Asil - Son Dakika Haberleri
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