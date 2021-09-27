Son dakika: Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sattığı ileri sürülen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, M.Ö'yü "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına aldı.

İkamette ve şüphelinin üzerinde yapılan aramada 22,43 gram metamfetamin, pompalı tüfek, tabanca ile silahlara ait kartuş ve şarjör ele geçirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.