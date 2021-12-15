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Kayseri'de 3 kilogram metamfetamin ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, B.A.'nın uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler B.A.'yı gözaltına alırken, şahsın evinde de arama yaptı. Yapılan aramada 3 kilogram metamfetamin maddesi ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 kişi hakkında da işlem yapıldı. - KAYSERİ

Kayseri'de 3 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Kayseri'de 3 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Kayseri'de 3 kilogram metamfetamin ele geçirildi

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