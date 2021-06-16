Son dakika... Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
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Son dakika... Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Son dakika... Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alınırken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alınırken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahısların tespitine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde Melikgazi ilçesinde operasyon düzenledi. Operasyonda A.E. ve T.E. yakalanırken, evde ve şahısların üzerlerinde yapılan arama sonucunda; 320 gram Bonzai, 10 gram Metamfetamin, 20 gram Bonzai yapımında kullanılan sentetik Kannobinoit hammaddesi, 3 adet uyuşturucu hap, 1 adet Astra marka 7.65 mm. ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 22 adet fişek, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet laptop bilgisayar, 3 adet cep telefonu ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 720 TL para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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