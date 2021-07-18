Son dakika: Kayseri'de uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı yakalandı

Son dakika haber: Kayseri'de düzenlenen üç uyuşturucu operasyonunda, biri yabancı uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de düzenlenen üç uyuşturucu operasyonunda, biri yabancı uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda Mersin Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ile yapılan müşterek çalışmada, Suriye uyruklu A.D, Kayseri'de uyuşturucu madde alacağı bilgisi üzerine takibe alındı. Uyuşturucu madde alışverişi gerçekleştikten sonra yakalanan A.D'nin üzerinde 306 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ekiplerce düzenlenen iki farklı operasyonda ise 488 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, M.T, E.B, C.A. ve C.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 zanlı, Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya