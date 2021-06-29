Son Dakika | Kayseri'de trafik kazası: 5 yaralı
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Son Dakika | Kayseri'de trafik kazası: 5 yaralı

Son Dakika | Kayseri'de trafik kazası: 5 yaralı
Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Kayseri'de iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kayseri'de iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

K.G. yönetimindeki 16 LLB 84 plakalı otomobil, Kuzey Çevreyolu Erkilet mevkisinde kontrolden çıkarak orta şeritteki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle eğilen bariyerlere karşı şeritten gelen K.A. idaresindeki 38 ABM 140 plakalı otomobil çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile 38 ABM 140 plakalı otomobildeki 3 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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