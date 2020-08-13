Son Dakika | Kayseri'de trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı Son dakika haberi... Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

A.T'nin kullandığı 68 AU 787 plakalı otomobil, Ankara-Kayseri kara yolu Karasu köprüsü çıkışında sürücüsü öğrenilemeyen 71 KD 709 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobildeki İ.A. ve Z.A. olay yerinde hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan otomobil sürücüsü ise Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA