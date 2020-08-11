Son dakika! Kayseri'de trafik kazası: 11 yaralı
Son dakika haberlerine göre Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaralandı.
11.08.2020 10:29 | Son Güncelleme: 11.08.2020 11:19
Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Melikan A. idaresindeki 41 U 7321 plakalı minibüs, Kayseri-Sivas karayolu Büyüktuzhisar Mahallesi yakınlarında Erkan K. yönetimindeki 38 H 2105 plakalı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan minibüs sürücüsü ile 10 yolcu, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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Kaynak: AA