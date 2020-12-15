Son Dakika | Kayseri'de trafik kazası: 1 yaralı

Edinilen son dakika haberine göre Kayseri'de park halinde iki otomobile çarpan aracın sürücüsü yaralandı.

Kayseri'de park halinde iki otomobile çarpan aracın sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesi Uğurevler Mahallesi'nde A.P'nin kullandığı 38 EB 654 plakalı otomobil park halindeki iki araca çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin