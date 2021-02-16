Son dakika! Kayseri'de trafik kazası: 1 ölü
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Son dakika! Kayseri'de trafik kazası: 1 ölü

16.02.2021 09:27 | Son Güncelleme: 16.02.2021 09:30
Son dakika! Kayseri'de trafik kazası: 1 ölü

Son dakika haberine göre Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde bir evin bahçesine devrilen aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde bir evin bahçesine devrilen aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Çiftlik Mahallesi Sarıoğlan Caddesi'nde, Osman Y. (44) yönetimindeki 01 AFM 607 plakalı otomobil, bir evin bahçesine devrildi.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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