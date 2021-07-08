Son dakika haberi: Kayseri'de terör örgütü şüphelisi 3 kadın tutuklandı
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Son dakika haberi: Kayseri'de terör örgütü şüphelisi 3 kadın tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Kayseri'de terör örgütü şüphelisi 3 kadın tutuklandı Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda gözaltına alınan DEAŞ Terör Örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 2 kadın ile PKK/KCK Terör Örgütü içerisinde sorumlu düzeyde olduğu...

Kayseri'de terör örgütü şüphelisi 3 kadın tutuklandı

KAYSERİ - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda gözaltına alınan DEAŞ Terör Örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 2 kadın ile PKK/KCK Terör Örgütü içerisinde sorumlu düzeyde olduğu tespit edilen 1 kadın çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda DEAŞ Terör Örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 2 kadın şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ise ele geçirilen dijital materyallere el konuldu. Ayrıca PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmalarda TEM Şube Müdürlüğü ile istihbarat Şube Müdürlüğünün ortak çalışmaları sonucunda PKK/KCK terör örgütü içerisinde sorumlu düzeyde faaliyette bulunduğu tespit edilen yabancı uyruklu L.H.Ö. isimli kadın da yakalanarak gözaltına alındı.

3 şüpheli; emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika haberi: Kayseri'de terör örgütü şüphelisi 3 kadın tutuklandı
Son dakika haberi: Kayseri'de terör örgütü şüphelisi 3 kadın tutuklandı
Son dakika haberi: Kayseri'de terör örgütü şüphelisi 3 kadın tutuklandı
Son dakika haberi: Kayseri'de terör örgütü şüphelisi 3 kadın tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Göç

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