Son dakika haberleri... Kayseri'de tam kapanmanın ardından insan ve araç seli
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Son dakika haberleri... Kayseri'de tam kapanmanın ardından insan ve araç seli

İhlas Haber Ajansı / ALİ GÖÇ - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Kayseri'de tam kapanmanın ardından insan ve araç seli 17 gün evde kalan vatandaşlar kısıtlamanın bitmesiyle soluğu dışarıda aldı Kayseri'de vatandaşlar 17 günlük tam kapanmanın bitmesiyle beraber soluğu dışarıda aldı.

Kayseri'de tam kapanmanın ardından insan ve araç seli

17 gün evde kalan vatandaşlar kısıtlamanın bitmesiyle soluğu dışarıda aldı

KAYSERİ - Kayseri'de vatandaşlar 17 günlük tam kapanmanın bitmesiyle beraber soluğu dışarıda aldı. Cumhuriyet Meydanı'nda yaşanan araç ve insan yoğunluğu da havadan görüntülendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında 17 gün boyunca uygulanan tam kapanma sona erdi. Kapanmanın sona ermesiyle beraber Kayserili vatandaşlarda soluğu dışarıda aldı. Kapanmayla beraber yoğunluğun azaldı Cumhuriyet Meydanı da yeniden dolup taştı.

Yaşanan insan ve araç yoğunluğu da havadan görüntülendi.

Son dakika haberleri... Kayseri'de tam kapanmanın ardından insan ve araç seli
Son dakika haberleri... Kayseri'de tam kapanmanın ardından insan ve araç seli
Son dakika haberleri... Kayseri'de tam kapanmanın ardından insan ve araç seli
Son dakika haberleri... Kayseri'de tam kapanmanın ardından insan ve araç seli
Son dakika haberleri... Kayseri'de tam kapanmanın ardından insan ve araç seli

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ GÖÇ

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