Son dakika! Kayseri'de silahlı saldırıda yaralanan kişi hastanede yaşamını yitirdi - Haberler
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Son dakika! Kayseri'de silahlı saldırıda yaralanan kişi hastanede yaşamını yitirdi

Son dakika! Kayseri'de silahlı saldırıda yaralanan kişi hastanede yaşamını yitirdi
AA / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Kayseri Adliyesi önünde husumetlisini silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri Adliyesi önünde husumetlisini silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kayseri Adliyesinde dün görülen davanın ardından adliye önünde aracında beklediği sırada İ.A'nın tabancayla yaraladığı G.Ö. (35), kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanan İ.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Son Dakika Haberleri

Kayseri Adliyesi, Kayseri, Güncel, Haber

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