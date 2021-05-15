Son dakika! Kayseri'de silahlı kavga: 5 yaralı

Son dakika haberine göre KAYSERİ'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 5 kişi yaralandı.

KAYSERİ'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 5 kişi yaralandı.

Olay, saat 22.30 sularında Talas ilçesi Bahçelievler Mahallesi Hacı Cemil Sokaktaki 4 katlı binanın son katında meydana geldi. İddiaya göre, 8 kişi evde oturduğu sırada husumetli oldukları öğrenilen 4 kişi konuşmak için eve geldi. İki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada evde bulunan M.Ç., A.I., O.A., Ş.A. ve A.O.G. tabanca ve tüfekle yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çevrede bulanan hastanelere kaldırdı. Polis ekipleri olaya karıştıkları belirlenen 5 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN