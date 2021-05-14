Evi silahla bastılar: Çıkan çatışmada 5 kişi yaralandı
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Evi silahla bastılar: Çıkan çatışmada 5 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'nin Talas ilçesinde 4 kişilik grup, aralarında husumet bulunan kişilerin evini bastı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde 4 kişilik grup, aralarında husumet bulunan kişilerin evini bastı. Çıkan çatışmada 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Bahçelievler Mahallesi 6153. Sokak üzerinde akşam saatlerinde 4 kişilik grup, aralarında husumet bulunan şahısların bulunduğu eve geldi. Şahısların eve gelmesiyle iki grup arasında çatışma çıktı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleriyle binaya giren sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Silahla vurularak yaralanan 5 kişi, ekiplerce binadan çıkarılarak ambulansa bindirildi. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, bina önünde geniş güvenlik önlemi alırken, olay yerinde inceleme yaptı. Ekipler; olaya karışan şahısları yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KAYSERİ

Evi silahla bastılar: Çıkan çatışmada 5 kişi yaralandı
Evi silahla bastılar: Çıkan çatışmada 5 kişi yaralandı
Evi silahla bastılar: Çıkan çatışmada 5 kişi yaralandı
Evi silahla bastılar: Çıkan çatışmada 5 kişi yaralandı
Evi silahla bastılar: Çıkan çatışmada 5 kişi yaralandı
Evi silahla bastılar: Çıkan çatışmada 5 kişi yaralandı
Evi silahla bastılar: Çıkan çatışmada 5 kişi yaralandı
Evi silahla bastılar: Çıkan çatışmada 5 kişi yaralandı
Evi silahla bastılar: Çıkan çatışmada 5 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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