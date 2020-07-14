Son Dakika | Kayseri'de servis minibüsü elektrik direğine çarptı: 10 yaralı Bir son dakika haberine göre Kayseri'de elektrik direğine çarpan işçi servisindeki 10 kişi yaralandı.

Kayseri'de elektrik direğine çarpan işçi servisindeki 10 kişi yaralandı.

Esentepe Mahallesi Taha Carım Bulvarı'nda, Ş.A. idaresindeki 38 ADJ 521 plakalı kamyon, önünde kaza yapan 2 otomobile çarpmamak için manevra yapınca, arkasından gelen O.G'nin kullandığı 38 P 083 plakalı işçi taşıyan minibüs, elektrik direğine çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Yaralanan sürücü ile mesaiden dönen 9 işçi, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA