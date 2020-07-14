Son Dakika | Kayseri'de servis minibüsü elektrik direğine çarptı: 10 yaralı
Bir son dakika haberine göre Kayseri'de elektrik direğine çarpan işçi servisindeki 10 kişi yaralandı.
14.07.2020 17:09 | Son Güncelleme: 14.07.2020 17:13
Kayseri'de elektrik direğine çarpan işçi servisindeki 10 kişi yaralandı.
Esentepe Mahallesi Taha Carım Bulvarı'nda, Ş.A. idaresindeki 38 ADJ 521 plakalı kamyon, önünde kaza yapan 2 otomobile çarpmamak için manevra yapınca, arkasından gelen O.G'nin kullandığı 38 P 083 plakalı işçi taşıyan minibüs, elektrik direğine çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.
Yaralanan sürücü ile mesaiden dönen 9 işçi, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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Kaynak: AA